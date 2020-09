Pour son premier match officiel avec le maillot du RCS Brainois sur les épaules, Senne Vits, qui a signé au club il y a deux semaines mais s’y entraînait depuis la reprise, a eu fort à faire. Dans une fin de match stressante où Jodoigne a poussé, le dernier rempart brainois a sauvé les meubles et assuré la qualification pour le troisième tour.

"J’aurais préféré de ne pas devoir sortir ces arrêts mais un match de coupe est toujours différent d’une rencontre de championnat, et ce genre de scénario en fait partie. Nous aurions pu tuer le match plus tôt mais le plus important en Coupe de Belgique, c’est la qualification. D’un point de vue plus personnel, je suis content d’avoir pu aider l’équipe", explique le gardien.