Le plus beau cadeau d’anniversaire possible ? Ce samedi, Shean Garlito soufflera 28 bougies et retrouvera aussi très probablement le stade Leburton qui l’a vu grandir. Un clin d’œil du destin, après des mois de galère.

Après avoir fait ses adieux à Differdange et à la D1 luxembourgeoise, le Brabançon a éprouvé quelques difficultés à se relancer. Jusqu’à l’appel de son club formateur. "Olivier Langendries (directeur du club) m’a recontacté en novembre, en me demandant si j’étais toujours sans club, explique le milieu de terrain. (...)