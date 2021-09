Simon Pilate, 5e du général en EuroNascar 2: "Notre potentiel pour la victoire est clairement là" Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny Après un week-end contrasté en République Tchèque, le Brainois entrevoit la suite de la saison avec optimisme. © D. R.

Simon Pilate a vécu un week-end contrasté sur le circuit de Most en République Tchèque, la faute à une pluie digne de celle qui a arrosé Spa-Francorchamps dimanche. Du coup, malgré une deuxième place décrochée lors des qualifs, le Brainois a souffert de problèmes de freins sur une piste piégeuse, ne lui permettant pas signer mieux qu'une 5e place lors de la première course. "Finir 5e avec ces freins capricieux et sans sortir la voiture était déjà un exploit", explique-t-il.



8e sur la grille de départ de la seconde course du week-end, le week-end se terminait par une collision avec l'un de ses adversaires et une crevaison. "J'ai tenté un dépassement à l’intérieur au virage en me mettant à la hauteur de mon adversaire. Malheureusement, celui-ci décidait de m’ignorer et me percutait volontairement. Bilan: crevaison et course ruinée. Heureusement mes mécanos ont limité les dégâts au stand, ce qui me permis de marquer quelques points précieux."



Après ce week-end mouvementé, Simon Pilate occupe la 5e place du classement général en EuroNascar 2 et entrevoit la suite de la saison avec optimisme. "Je ne suis pas loin de mes adversaires mieux classés. Notre potentiel pour la victoire est clairement là. Il suffit que la chance tourne un peu de notre côté et je suis certain de pouvoir la décrocher, cette victoire".



Prochain rendez-vous dans trois semaines pour à Grobnik en Croatie. "Un circuit que j’apprécie et qui ne laisse pas de place à l'erreur car rapide, sinueux et étroit."