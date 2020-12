Après sa belle expérience sur le circuit de Grobnik en Croatie où il a pu goûter à l’EuroNascar Pro, tout en roulant également dans sa catégorie, Simon Pilate retrouve le championnat d’EuroNascar 2 ce week-end à Valence pour y disputer quatre courses en l’espace d’un week-end.

Le rythme sera intense mais le Brainois débarque à Valence avec de réelles ambitions. Après avoir intégré le Top 10 au classement général du championnat, il compte bien grappiller encore quelques places au cours de cet ultime week-end de compétition. "Après avoir pris de gros points à Grobnik, j’ai intégré le Top 10 au classement du championnat et je ne suis plus qu’à 28 points de la quatrième place. Un objectif tout à fait atteignable, sachant qu’il y aura 240 points à aller chercher ce week-end", lance le Brabançon.

Pour briller sur le circuit espagnol, Simon Pilate compte bien mettre en pratique tout ce qu’il a pu apprendre lors de ses deux courses d’EuroNascar disputées en Croatie. "L’expérience de ma participation aux courses Pro en Croatie va m’être très utile. Aux entraînements et en course, j’ai pu observer attentivement comment ce que les "grands "faisaient. Je compte bien utiliser ces nouveaux acquis pour viser le podium à Valence. Sur l’un des plus beaux circuits du calendrier, si la mécanique ne me fait pas défaut, je dois pouvoir réaliser de bonnes qualifications et enfin pouvoir montrer mes vraies performances en course. De bonnes performances qui je l’espère m’aideront à finaliser le budget pour la saison prochaine."

Car Simon Pilate veut faire bien mieux en 2021. "Je compte poursuivre sur ma lancée en EuroNascar 2, le but étant de gagner le championnat 2021."