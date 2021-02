Le coureur s’est engagé avec avec DF1 Racing, une des meilleures équipes d’Euronascar.

L’attente a pris fin pour Simon Pilate. Auteur d’une saison plus que satisfaisante en Euronascar 2, le Brainois a tapé dans l’œil de quelques écuries. Et pas des moindres puisqu’il vient de s’engager avec DF1 Racing, une des meilleures équipes du championnat.“C’est une équipe qui participe au championnat d’Euronascar depuis 2014. Ils ont terminé à la deuxième place du championnat la saison dernière, à quelques points à peine de la première place. C’est une très bonne équipe, professionnelle, organisée, expérimentée, mais aussi une ambiance familiale et accueillante. Ce genre d’environnement, c’est quelque chose d’important pour un pilote et une équipe”, nous explique Simon Pilate.

De quoi lui permettre d’exprimer encore un peu plus ses capacités. “C’est une bonne nouvelle de pouvoir rejoindre une équipe aussi performante qui va me permettre de m’exprimer encore plus. Même si j’ai déjà beaucoup appris dans mon team l’an dernier, surtout avec Patrick Lemarié et Jacques Villeneuve pour me conseiller.”