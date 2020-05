Le Brainois de 18 ans roule actuellement dans l’équipe de Jacques Villeuneuve et Patrick Lemarié.

Du haut de ses 18 ans, le Brainois Simon Pilate est l’un des espoirs du sport automobile belge. Aujourd’hui pilote en EuroNascar, il fait partie du team Feed Racing de Jacques Villeuneuve et Patrick Lemarié. Et même si le confinement l’éloigne des circuits, il a hâte de remonter en piste pour prouver tout son talent.

Simon, pouvez-vous nous raconter comment vous êtes arrivés au sport automobile?



"La passion du sport automobile a toujours été présente dans la famille. Dès mon plus jeune âge, tous les weekends de course, je me mettais devant la TV avec mon père et nous rêvions ! Déjà à cette époque, je savais que je ferais tout pour que ce rêve de devenir pilote devienne réalité. A l’âge de 9 ans, j’ai commencé le karting de location en France. Mon envie d’aller toujours plus vite m’a dirigé vers Kart in Pro. Pendant deux ans j’ai appris beaucoup, avec des hauts et des bas, des rires et des larmes ! Au bout de ces deux années j’étais champion PACAC (Provence Alpes Côte D’Azur-Corse) et j’ai terminé dans le top 20 à ma première participation au championnat de France. Cependant, j’ai dû déménager dans un pays où il n’y avait pas de karting et aucun autre moyen de pratiquer ma passion pour le sport automobile. Je me suis donc concentré sur mes études internationales qui m’ont éloigné des circuits pendant quelques années jusqu’à l’obtention de mon Baccalauréat international en 2019 à l’âge de 17 ans. J'avais toujours prévu qu'après mes études, je retournerais au sport automobile. J'ai alors vu que Jacques Villeneuve et Patrick Lemarié ont créé Feed Racing F4 et j’ai donc décidé de participer à la sélection 2019. Je n'avais pas touché un volant depuis 7 ans et il était donc très difficile de rivaliser avec des pilotes qui avaient une grande expérience de la course en karting (champions du monde, d'Europe, etc.). Cependant, grâce aux conseils de Jacques, Patrick et des autres instructeurs, j'ai pu améliorer mes performances tour par tour et j'ai finalement réussi à me qualifier pour les demi-finales. Après quelques discussions avec Patrick et mes parents, j'ai réalisé que les voitures monoplaces (F1, F2, etc.) ne sont pas pour moi à cause du budget élevé et aussi à cause de ma grande taille. C'est alors que Patrick m'a dit que Jacques et lui s'impliquaient dans la NWES et qu'ils voulaient partager une voiture avec moi.J'ai directement saisi cette opportunité unique. Je n'avais jamais rencontré ni Jacques Villeneuve ni Patrick Lemarié avant d'aller à Feed Racing, mais c'était étonnant de voir à quel point ils étaient ouverts et disponibles pour tous les pilotes participants au volant Feed Racing."

© D. R.

Dans quelle catégorie roulez-vous actuellement?

"Je roule dans le championnat Européen de Nascar (Euronascar) dans la catégorie EuroNASCAR 2 avec l’équipe FeedVict Racing. Le championnat Euronascar est très spécial, il y a deux catégories, EuroNASCAR PRO et EuroNASCAR 2, chaque voiture doit être partagée entre deux pilotes, un qui participe dans la catégorie PRO et un dans l’autre catégorie. Dans mon cas, je partagerai la voiture N°106 avec Patrick Lemarié qui roulera en pro avec la Chevrolet N°6."

© D. R.

© D. R.