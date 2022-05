Annulé en 2020 en raison de la pandémie puis organisé dans une version virtuelle sur neuf jours qui aura attiré un peu plus de 300 coureurs en 2021, le Jogging de Blanmont (Chastre) fait son retour ce jeudi à 11h, avec deux distances adultes (6,9 et 12,7 km) et deux distances pour enfants (400 mètres et 1600 mètres).

Habituellement organisé le 1er mai, le Jogging de Blanmont se tient exceptionnellement cette année le jeudi de l’Ascension.