Le capitaine rebecquois s’attend à une équipe du Standard très remaniée.



Le bilan de Rebecq ces dernières semaines est tout à fait honorable depuis quelques semaines puisque les Brabançons restent sur 12 matchs sans défaite en championnat.

"Nous avions mal débuté le championnat, mais depuis cette victoire au Cercle tout va mieux dans l’équipe et nous avons réussi à retrouver le top 5 de la D2 amateurs après un début de saison bâclé", assure Mathieu Herbecq.

Des résultats qui font que les Rebecquois se déplacent avec une certaine confiance au Standard. "Nous faisons trop de matchs nuls, mais nous avons gagné notre première rencontre de la saison à domicile dimanche dernier. On ne pouvait pas rêver mieux au niveau du mental à l’heure de préparer ce match de gala face au Standard."

Le capitaine de Rebecq pense d’ailleurs que l’exploit est possible face aux hommes de Michel Preud’homme. "Même si le Cercle est dernier, nous avons réussi à les battre alors qu’ils jouaient avec l’ensemble de leurs titulaires. Cela reste un noyau professionnel de D1A. Du coup, je me dis pourquoi pas battre l’équipe B du Standard. Vu leur calendrier chargé, leur staff va faire tourner et ce sera peut-être ça notre chance."

Pour créer la surprise, Mathieu Herbecq veut voir son équipe performer comme lors du tour précédent face aux Brugeois. "Si nous jouons comme face au Cercle, je pense qu’on peut être confiants même si l’exploit sera dur à réaliser. Il faut tout de même pouvoir se mettre à rêver un peu !"