Walhain et sa licence retirée, c’est LA saga qui anime le football brabançon depuis plusieurs semaines déjà. Une saga qui semble avoir touché à sa fin, c’est en tout cas le cas pour les responsables de l’ACFF qui ont annoncé au ROFC Stockel qu’il allait bel et bien prendre la place de Walhain en D3 ACFF, les Walhinois ayant été déboutés de tous leurs recours et étant donc relégués en P1 Brabant.

Car même s’il reste un ultime recours devant la CBAS pour Walhain/Golden Black FC, les choses semblent claires dans la tête des responsables de l’ACFF et donc du CP Brabant. "Tous les recours possibles ayant été vain pour Walhain, l’ACFF a pris la décision de reléguer Walhain en P1. Nous avons pris acte de cette décision, Walhain évoluera en P1 et c’est bien Stockel qui le remplacera à l’échelon national", confirme Marc Roosens.

Walhain doit se trouver un terrain en Brabant

Reste à savoir où jouera cette équipe de Walhain car pour évoluer en P1 Brabant, le club devra jouer dans le Brabant et ne pourra pas disputer ses matchs à Jemeppe-sur-Sambre. "Nous ne pouvons accepter le fait que Walhain, car c’est comme ça que le club s’appellera puisqu’il n’a fait aucune démarche pour changer de nom, évolue en dehors du Brabant. Ils devront donc trouver un terrain dans la région et nous sommes disposés à les aider dans cette démarche."

Stockel se dit prêt pour l’échelon national

Du côté de Stockel, on ne se réjouit pas encore tout à fait de cette montée qui se profile. "Walhain semble encore pouvoir aller devant la CBAS, les choses pourraient encore traîner, nous attendons donc que toute cette affaire soit totalement bouclée pour nous réjouir de cette montée. Mais si ça se confirme, nous sommes prêts, même si, comme la dernière fois que nous sommes montés, cette montée intervient à la fin du mois d’août", confie Joseph Draeck, le président de Stockel.