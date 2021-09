Vainqueur de l’ultime manche du Challenge du Brabant wallon ce samedi à Hamme-Mille, Abdesalam El Metioui était un homme heureux à l’issue de la course.

"La course s’est déroulée dans de bonnes conditions, confiait-il. C’est super pour moi alors que je me prépare pour une course de cross-country. J’avais pointé Hamme-Mille dans le cadre de mon programme d’entraînement.