Suite et pas fin: l'appel de Walhain rejeté par l'ACFF

Nouvel épisode dans la saga du Wallonia Walhain, devenu entretemps Golden Black FC et parti s'installer du côté de Jemeppe-sur-Sambre. Alors que le club s'était vu retirer sa licence par l'ACFF il y a quelques semaines, il avait décidé d'aller en appel de cette décision. Finalement, après un second passage du club, la fédération a considéré que l’appel avait été introduit hors délais et que l’affaire était nulle, comme l'annoncent nos collègues de La Capitale.



Seulement voilà, l'affaire n'est peut-être pas encore terminée puisque le club peut encore aller en évocation, laissant Stockel et Kosova dans l'attente puisque l'un des deux remplacera Walhain en D3 ACFF si les Walhinois n'obtiennent pas leur licence...