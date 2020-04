Tanguy Steens, ancien espoir de Charleroi, passé par Waterloo: "J’ai gagné en maturité, je suis plus stable et plus réfléchi" © DR Brabant WallonInterview Sébastien Sterpigny

Le joueur notamment passé par le RRCW est à la recherche d’un nouveau challenge.



Tanguy Steens, on l’a connu à deux reprises sous les couleurs du RRC Waterloo. Considéré comme l’un des espoirs du Sporting Charleroi durant sa formation, le joueur s’est un peu perdu en court de route. En P3 l’an dernier, il compte bien relever un nouveau challenge la saison prochaine et prouver qu’il a grandi.



Tanguy, pouvez-vous nous résumer votre parcours depuis votre départ de Charleroi?

"Mon parcours est assez simple. Charleroi a d’abord décidé de me prêter à Waterloo en promotion. J’ai ensuite été repéré par le RW Walhain, à l’époque actif en D3. De là je suis allé à Woluwe-Zaventem (D2 amateurs) et puis je suis retourné à Waterloo à la demande d’Olivier Houben. Après ce second passage à Waterloo, j’ai reçu une offre de deux ans de la part de Sauveniere (P3) que je n’ai pu refuser."



Pourquoi avoir accepté de descendre si bas?

"J’ai reçu un contrat de deux ans de la part d’un investisseur qui venait d’arriver au club. Son projet sportif était de faire monter le club en P2, ce que nous sommes parvenus à réaliser."



Quels sont vos projets pour la saison prochaine?

"Mes ambitions sont de retrouver un vrai projet sportif, que ce soit à l’échelon national ou provincial. Une équipe qui a des ambitions pour monter à l’étage supérieure, avec un staff compétent."



Si on revient sur votre parcours, avez-vous des regrets par rapport à votre carrière et votre ancien statut d'espoir de Charleroi?

"J’ai des regrets par rapport à certaines décisions prises à cause de mon jeune âge et mon esprit impulsif. Aujourd’hui, j’ai gagné en maturité, je suis plus stable et plus réfléchi."



Qu'est-ce qui vous a empêché de réussir plus haut?

"J’ai malheureusement eu une blessure au genou au mauvais moment alors que j’étais en pleine ascension. C’est ce qui m’a empêché d’aller plus haut."