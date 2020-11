Avant de signer à l’inter-saison à Lummen, Tatiana Verdonck avait presque fait toutes ses classes à Ottignies. Avant ses 8 saisons au Rebond, la Brabançonne avait essayé la balle orange à Hoeilaert et continué officiellement à l’École européeenne (1 saison) et à Auderghem Girls (2 saisons). "Quand j’ai débuté le basket, c’était une heure par semaine et ce n’était pas mon activité sportive principale. J’en avais d’autres", indique la boulimique de sport.