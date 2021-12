L’info n’a été confirmée officiellement par aucune des parties mais la rumeur selon laquelle Sébastien Dufour aurait démissionné la semaine passée de son poste de coach de la Top Division Men 2 est en train d’enfler à Nivelles.

Une rumeur corroborée par des contacts pris à gauche à droite pour le remplacer. Entre des résultats en dents de scie (Nivelles est 13e et avant-dernier au moment de l’interruption du championnat), une équipe qui a payé et paye toujours un lourd tribut aux blessures et un noyau à forts caractères (son: "Mais arrêtez de râler cinq minutes" face au RIV était évocateur), le coach de la Top Division Men 2 aurait décidé de remettre son tablier.

Contacté, le coach Sébastien Dufour n’a ni infirmé ni confirmé l’information. Il a juste indiqué que le club nivellois allait envoyer un communiqué à ce sujet.

Contacté également, le président nivellois Christophe Candi n’a pas donné d’autre explication et a sollicité un délai avant de communiquer ce lundi soir.