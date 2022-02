Après avoir affronté Liège ce mercredi (20 h), Sam Van Buggenhout et les Castors se rendront samedi aux Phantoms Boom. Le club d’où vient et où va retourner la saison prochaine Van Buggenhout. On a rencontré la jeune joueuse aux prises avec une saison compliquée où les enseignements sont nombreux.

Lorsque ses coéquipières se sont rendues fin janvier en Ukraine pour défier Prometey en EuroCup, Sam Van Buggenhout gardait contrainte et forcée la chambre. "J’ai été 5 jours bien malade avec le Covid. Je n’avais plus de force, j’avais de la fièvre et un rhume. J’ai heureusement repris des forces depuis. Je suis prête pour les prochaines échéances" indique l’Anversoise.