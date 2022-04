Rescapée de la saison passée avec Lisowa, Tesse Kapenga a rarement eu les honneurs de la presse. Un constat qui peut s’expliquer par son jeune âge et sa discrétion. À bientôt 20 ans, Kapenga profite de chaque instant : "C’est une très chouette saison. Les filles tiennent bien ensemble. Hamilton-Carter est un liant dans l’équipe. Ramette et Lisowa sont dans l’encouragement permanent. Il y a personne qui me snobe parce que je suis jeune. Tout le monde fait partie de l’équipe."

Même si elle ne sait pas encore de quoi son futur sportif sera fait, Tesse Kapenga a pointé, outre les playoffs, un autre événement dans son agenda. (...)