Le départ sur les chapeaux de roues de la RUTB laisse la meilleure impression à Théo Buelinckx.

Théo Buelinckx, figure emblématique de l’ex AFC Tubize devenu, depuis la fusion avec le Stade Brainois, la Royale Union Tubize Braine a retrouvé le sourire après les années noires traversées par son club de cœur. Lui qui a été coach de l’AFC depuis la troisième provinciale jusqu’à l’arrivée du club en D3, avant d’être remplacé par un certain Philippe Saint-Jean, retrouve du bonheur après ces longues années de tristesse.

“Cette fusion est une bouffée d’oxygène”

“J’ai connu tous les échelons avec Tubize, tant au poste d’entraîneur que dans la fonction de conseiller sportif. Le club de Tubize est une très grande partie de ma vie et on ne peut pas s’imaginer le mal que ça peut faire de voir son club de toujours, celui dans lequel on s’est tant investi, vivre de tels moments. Cette fusion est une véritable bouffée d’oxygène. Je suis absolument ravi de voir qu’il y a à nouveau un vrai projet, une vraie gestion et surtout un ancrage local dans ce club. De plus, on constate au fil des semaines que les gens s’unissent de plus en plus autour du projet RUTB. C’est sans aucun doute directement lié aux derniers résultats de l’équipe fanion.” (...)