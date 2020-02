Brabant Wallon100% Web Thierry Blindenbergh (RCS Brainois): "Je ne pense pas encore au tour final" Sébastien Sterpigny

Les Brainois peuvent encore y croire, que ce soit via le gain de la troisième tranche ou via le classement général.



En partageant l’enjeu sur la pelouse d’une équipe de Kosova qui lutte pour son maintien depuis le début de la saison, Braine a terminé la seconde tranche sur une fausse note. Même si la mentalité fut au rendez-vous, comme le précisait son entraîneur Thierry Blindenbergh.



Pointant actuellement en 7e position, alors qu’il ne reste plus que dix journées de championnat à disputer, les Brainois doivent désormais aborder la dernière ligne droite avec envie et ambition. Malgré leur début de saison raté, une participation au tour final reste envisageable. Reste désormais à savoir si ce sera via le gain de la troisième tranche qui débute ce week-end ou bien via le classement. Ganshoren et Jette, les deux premiers, ayant remporté les deux premières tranches, une place dans le Top 5 devrait donner accès au tour final. Et quand on sait que Braine n’est qu’à cinq longueurs de la 5e place actuellement occupée par Walhain, on se dit que les Brabançons wallons ont encore toutes les cartes en mains pour obtenir le précieux sésame.



Même si Thierry Blindenbergh nuance encore. "Je ne pense pas à la tranche pour le moment. Je prends match après match et on verra bien ce que ça donnera. Une participation au tour final ne passera pas forcément par le gain de la troisième tranche et je pense qu’il faudrait plutôt miser sur une place dans le Top 5 au terme de la saison. Mais je ne pense pas encore à ça pour l’instant. Ma seule préoccupation à l’heure actuelle, c’est de gagner le prochain match contre Gosselies dimanche, avant d’aller à Ganshoren", avance Thierry Blindenbergh.