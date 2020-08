Face à une équipe du FC Saint-Josse déjà considérée par beaucoup comme le grand favori pour le titre en P1, le RCS Brainois a livré une prestation en demi-teinte. Si Roulez avait ouvert la marque dès les premières secondes, les Brainois se laissaient surprendre avant le repos, voyant même Saint-Josse prendre les devants à l’heure de jeu.

Les coachs des deux équipes faisaient évidemment tourner leur effectif au fil des minutes, Braine arrachait finalement un partage (but de Kadima), pas de quoi faire bondir de joie Thierry Blindenbergh, plutôt critique au terme de la rencontre. “Nous avions la possession de la balle en première mi-temps, nous avons joué dans leur camp et nous menions à la marque. Malheureusement, on ne tue pas un match qu’on prend peut-être trop à la légère et ça, ça ne me plaît pas du tout. On n’a pas fait les efforts qu’il fallait quand il fallait les faire, on a fait les mauvais choix et surtout, on a raté énormément d’occasions. Je ne suis pas content de la prestation”, peste l’entraîneur brainois. (...)