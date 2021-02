Thierry Blindenbergh ne sera plus l'entraîneur de Braine la saison prochaine Brabant WallonExclusif Sébastien Sterpigny Pour des raisons professionnelles, le coach a souhaité faire un pas de côté. © Sterpigny

C'est un changement auquel on ne s'attendait pas vraiment du côté du RCS Brainois. En effet, Thierry Blindenbergh nous a informé ce mercredi soir qu'il ne serait plus l'entraîneur du RCS Brainois la saison prochaine. "C'est un choix avant tout motivé pour des raisons professionnelles, qui nous avait empêché de déjà trouver un accord avec la direction de Braine pour la saison prochaine. Afin de ne pas les faire attendre et les laisser préparer au mieux la prochaine saison, j'ai décidé de faire un pas de côté. Mais je pars en très bons termes", nous a confié Thierry Blindenbergh.



À noter que Julien Drugmand, le T2, quitte aussi le club brainois.