On retrouvait donc d'un côté des Ptits Blancs emmenés par Thierry Hazard et de l'autre des Sang et Or guidés notamment par Dante Brogno.

D'autres noms sont venus agrémenter le match: Grilli, Navez, Paci... Le tout sous le regard de Raymond Langendries et de Walter Baseggio.





Quelques heures avant le premier amical de Tubize-Braine face à Liège, le nouveau club a voulu marquer le coup en organisant un match de gala réunissant d'anciennes gloires des deux clubs fusionnés: Tubize et Stade Brainois.