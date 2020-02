Tubize se serait bien passé des exclusions des deux recrues hivernales samedi soir. Mohamed Aoulad et Enzo Celestine seront suspendus en tout cas pour le déplacement à Dender. Cela ne solutionnera en rien les carences offensives Sang et Or.

Cela ajoute également des tracas supplémentaires à un club qui n’en a pas besoin. Loin s’en faut.

"Il va falloir qu’on tire des enseign