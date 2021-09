Si l’US Rebecquoise a dû se contenter d’un partage à l’issue de son déplacement à Ganshoren, l’un de ses éléments à vocation offensive s’est pourtant illustré dans la capitale.

Très actif sur son flanc, Thomas Depotbecker a en effet donné bien du fil retordre à l’arrière-garde locale. À chaque fois que l’ex-Brainois entrait en possession du ballon, il y avait le feu à la maison côté bruxellois. "Si je suis satisfait de ma prestation ? Pas vraiment, car non seulement je n’ai pas marqué. Mais en plus, nous n’avons pas gagné, même si nous avons eu quatre à cinq occasions franches, face à un adversaire réduit à dix. On ne doit jamais perdre deux points ici", estime l’intéressé. (..)