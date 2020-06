Thomas Depotbecker: "Prouver que j’ai bien le niveau de la D2 amateurs" © Sterpigny Brabant WallonInterview Sébastien Sterpigny

Véritable promesse du RCS Brainois, Thomas Depotbecker décidait il y a un an de quitter son club formateur pour tenter de franchir un palier supplémentaire. Direction la Raal de Fred Taquin pour le jeune attaquant, bien décidé à prouver qu’il avait les capacités pour s’imposer dans une équipe du top en D2 amateurs. Malheureusement, un an plus tard, le bilan n’est pas celui qu’il espérait et Thomas a décidé de quitter les Loups pour revenir en Brabant wallon, à Rebecq, également pensionnaire de D2 amateurs.



Thomas pourquoi avez-vous décidé de quitter la Raal et de rejoindre Rebecq?

Je ne voulais pas rester à la Raal car contrairement à ce qu’on me disait, j’avais l’impression que je n’aurais pas beaucoup plus de temps de jeu la saison prochaine. Et comme j’avais envie de jouer, j’ai décidé de quitter la Raal. Mon choix s’est alors porté sur Rebecq, un des meilleurs clubs de la région et surtout un club familial qui devrait mieux me correspondre.