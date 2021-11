La défaite de la RUTB sur le terrain de Givry et le bilan de 1/18 laissaient entrevoir un début de crise au stade Leburton. Cela s’est confirmé ce mardi matin où à la suite d’une réunion entre le staff sportif et la direction du club, il a été décidé de mettre fin à la collaboration entre Tibor Balog et le club.

Le désormais ex-coach des Blanc et Or paye donc les résultats décevants de ces dernières semaines, comme l’expliquait Olivier Langendries, directeur sportif de la RUTB. "Il n’y a pas de secret, on sait qu’après une telle série, qui se situe bien loin des attentes du club, il est compliqué de conserver le coach en place. Il y a du changement à apporter et nous allons maintenant travailler en coulisses pour redresser au mieux la situation."