Touché par le Covid-19, Rebecq ne pourra pas défendre ses chances en Coupe de Belgique Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Deux cas ont été détectés au sein de l'effectif, l'équipe première est en quarantaine et Rebecq doit déclarer forfait pour son match de Croky Cup face à Petegem. © Moisse

Qualifié pour le quatrième tour de la Coupe de Belgique sans jouer, suite au forfait de Roulers, Rebecq devait affronter le Sparta Petegem samedi soir. Malheureusement, touché par le Covid-19, le club ne pourra défendre ses chances et est obligé de déclarer forfait.



La communication de la RUS Rebecquoise

Nous étions jusque là épargnés au sein du club par le fauteur de troubles qu’est le Coronavirus.

Malheureusement, 2 joueurs de notre D2 amateurs ont été testés positifs.

Dès que nous avons pris connaissance de leur résultat, nous avons suivi la procédure et prévenu l’Union belge.

L’équipe est placée en quarantaine pendant 14 jours et l’ensemble du groupe et du staff sera testé ce soir.

Sportivement et financièrement c’est à nouveau une sérieuse tuile. Toutefois, nous mettons un point d’honneur à respecter la procédure, il est de notre devoir de veiller avant tout à la santé et au bien-être de nos membres.

Nous devrons malheureusement baisser les armes en Coupe de Belgique et nous ne pourrons rééditer notre exploit de l’année dernière... Encore une fois, si c’est pour protéger la santé de nos membres, c’est le prix que nous sommes prêts à payer...