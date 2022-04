Tour final P2: Villers-Waterloo rejoué dimanche ? Brabant Wallon Sébastien Braun © eda

Dimanche après-midi, il aurait dû y avoir des prolongations avant les tirs aux buts lors de Villers-Waterloo. Waterloo a fait appel.



La saison du RRC Waterloo n’est pas encore terminée. En effet, il est fort probable que la rencontre du tour final P2 de ce dimanche entre Villers et Waterloo soit rejouée. C’est au CP Brabant qui se réunira jeudi soir d’en décider mais Waterloo a en tout cas déposé réclamation. "Le règlement n’a pas été respecté. Il est bien stipulé qu’il devait y avoir deux prolongations de quinze minutes avant la séance des tirs au but , précise Olivier Houben, dirigeant de Waterloo. Notre délégué a posé la question à l’arbitre à la fin du temps réglementaire mais on lui a répondu par la négative et comme l’arbitre est le décideur, on a suivi le mouvement." (...)