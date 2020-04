Tous les tournois de la Wavre Sports Cup annulés: "Le football passe au second plan" © sterpigny Brabant Wallon100% Web Sébastien Sterpigny

Après avoir annulé le tournoi prévu lors du week-end de Pâques, les organisateurs ont annulé ceux prévus en mai.



Dès le 12 mars dernier, les organisateurs de la Wavre Sports Cup décidaient d’annuler le premier tournoi prévu le week-end de Pâques suite aux différents décisions prises par les autorités afin de tenter de combattre la pandémie de coronavirus.



A ce moment, ls organisateurs espéraient toujours pouvoir organiser les tournois des 9 et 10 mai (foot à 5 et à 8) ainsi que celui du 23 mai (dames) mais en cette fin de semaine, Nicolas Melain et son équipe ont décidé d’annuler tous les tournois de cette Wavre Sports Cup. "A un moment, le football passe au second plan. Même si nous avons engagé beaucoup de travail et fourni beaucoup d’efforts pour organiser ce tournoi, que beaucoup attendaient avec impatience, il faut se montrer raisonnable. Nous avons donc préféré prendre les devants et annuler complètement le tournoi", précise Nicolas Melain.



"Il n’y aura aucun tournoi à Wavre cette saison"

La déception est donc logique pour les organisateurs mais aussi pour l’ensemble du club wavrien qui a pris une décision radicale. "La décision a été prise par le club de Wavre Sports de n’organiser aucun tournoi cette saison. Bien sûr que tout ça nous tenait à coeur, que j’avais pris un énorme plaisir à relever le défi que le club m’avait lancé mais aujourd’hui, la santé de tous prime sur le football."



Nicolas Melain quitte Wavre pour Jodoigne

Cette Wavre Sports Cup, Nicolas Melain aurait tellement aimé pouvoir la proposer à tous ces jeunes. D’autant qu’il s’agissait de sa dernière collaboration avec le club wavrien, lui qui annonce son départ pour le club de Jodoigne. "J’ai annoncé la fin de ma collaboration à la direction du club. L’avenir du club étant assez flou et pas assez sain, j’ai décidé de quitter Wavre et de me consacrer à mes nouvelles fonctions à Jodoigne. Un club où je me sens véritablement soutenu, soutien que je n’ai pas vraiment reçu à Wavre. Hormis de la part de Dominique Deward, qui réalise un énorme travail avec le centre de formation, qui ne serait d’ailleurs pas aussi performant sans le dévouement et le superbe travail réalisé par Dominique."