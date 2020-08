Les Sang et Or ont terminé la première partie de leur préparation en partageant l’enjeu à Stockel (2-2), dont l’avenir se situe entre la P1 et la D3 ACFF, grâce à des buts d’Affalah et Aarab, deux défenseurs.



À quoi ressemblera l’AFC Tubize cette saison ? Une équipe assez joueuse, qui aime faire circuler le ballon, dribbler et se projeter vite vers l’avant, grâce aux infiltrations de la deuxième ligne. Ses points faibles ? Une défense trop exposée aux contre-attaques par moments et des joueurs offensifs parfois maladroits en phase de conclusion.

Il reste encore plusieurs semaines à Khalid Karama pour corriger ces détails. D’autant plus que l’effectif n’est pas encore bouclé.

Elisha Feugna en test

Trois ex-Walhinois étaient d’ailleurs en test, ce mardi : Milos Javorina, Elisha Feugna (qui avait signé au RFC Liège avant de se raviser) et Ben Sliman. L’entraîneur tubizien pense pouvoir attirer le premier cité (défenseur assez costaud) mais craint la concurrence des autres formations pour le deuxième. "Elisha a d’autres propositions. Il nous faudra en tout cas encore un milieu récupérateur. Que ce soit lui ou un autre", commentait-il à l’issue de la rencontre.

Les Brabançons wallons ont déjà montré de belles choses durant cette préparation, avec de grosses performances face à l’Olympic Charleroi et au Crossing Schaerbeek. Les joueurs auront droit à trois jours de congé pour recharger les batteries. Et ensuite ? "On doit retrouver de la fraîcheur et puis nous allons travailler les phases arrêtées et les circuits de passes. Je ne voulais pas tout montrer avant le championnat."

Le noyau actuel est composé d’éléments doués techniquement, des automatismes doivent toutefois encore être trouvés. "Nos adversaires en D2 ACFF ne poseront pas le jeu, nous devrons nous adapter à la série. Il faudra avoir une bonne assise défensive. Nous allons nous concentrer aussi sur ce secteur."

D’autant plus que les rencontres risquent d’être engagées quand la pelouse du stade Leburton ne permettra plus à la balle de rouler convenablement. "C’est sûr qu’il faudra prendre cet aspect en compte, mais j’ai entendu que le club allait faire un effort pour le terrain", concluait Khalid Karama, confiant.