Quatre minutes pour Mohamed Aoulad. Un petit peu moins pour Enzo Celestine. Voilà le temps qu’il a fallu aux deux renforts hivernaux de l’AFC Tubize pour s’illustrer bien négativement samedi soir lors du partage contre Visé.

L’ex-Carolo a vu rouge pour insulte à l’arbitre. Le second pour un coup volontaire dans un duel face à un ancien coéquipier. Malgré ces faits de jeu rocambolesques, les Sang et Or ont arraché un nul.

"C’est positif car nous avons eu beaucoup de ma