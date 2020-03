Braine rentre dans le dernier tiers de compétition, décisif à bien des égards.

Longue de déjà 39 rencontres officielles, la saison des Castors - au grand dam de ses dirigeants - n'est pas prête de se terminer.

Le club est encore engagé sur trois fronts. Le quart de finale de l'EuroCup a lieu les 12 (à Namur) et 19 mars (18 sur le site de l'EuroCup à Valence).

La finale de la Coupe de Belgique a lieu le dimanche 15 mars à Willebroek face à Phantoms Boom.

Après leur rencontre samedi à Lummen, les Brabançonnes termineront la première phase de championnat de la Top Division Women 1. Contrairement à ce qui a été énoncé et qui se basait sur la partie "Montants & descendants Saison 2019-20" du site officiel visiblement pas actualisé à savoir que, pour la seconde phase de championnat qui débutera le 8 mars, Braine affronterait les équipes classées aux 4e, 6e et 8e places, les Castors Braine nous ont communiqués qu'ils seront versés dans la Poule 1, c'est à dire en compagnie des équipes classées aux 3e, 5e et 7e rangs.

Les Castors devraient en principe affronter Boom (3e), le vainqueur de Kangoeroes Willebroek - Liège Panthers (5e) et Courtrai (7e). Réunis en asbl (Women Belgium Basketball League), les clubs se réunissent la semaine prochaine pour s'accorder sur le calendrier.

Cette seconde phase du championnat comportera six journées qui se disputeront du 18 mars au 8 avril. Braine débutera la compétition avec 4 points, le 3e aura 3 points, le 5e 2 points et le 7e 1 point.

Opposant le premier au second de chaque poule, les demi-finales (11 ou 12, 15, 18 ou19) et finale (22, 24 ou 25 et 29) se dérouleront en avril au meilleur des trois manches.