Pour le deuxième match de la journée à Tubize ce dimanche, les supporters étaient venus en masse pour observer les premiers pas de cette équipe fraichement fusionnée. L’équipe brabançonne affrontait le RFC Liège, équipe de N1.

Directement dans le match, la RUTB a pris le temps d’observer son adversaire et faire tourner le ballon un maximum. Malgré deux buts encaissés, la Royale Union Tubize-Braine a gardé la tête froide et a su finalement s’imposer face aux Liégeois. Certains joueurs comme Darryl Mukendi sont sortis du lot, proposant un apport offensif très intéressant pour la saison à venir.

Tibor Balog, le T1 du RUTB, ne cache pas sa satisfaction face à ce que ses joueurs ont proposé.

"Je suis très content de ce que les joueurs ont montré aujourd’hui, peu importe le résultat. Nous avons besoin de ce genre de match pour nous juger et pour progresser collectivement et individuellement", explique-t-il. "Je suis content pour eux aussi parce qu’ils travaillent dur. Nous devons former un groupe avec deux équipes fusionnées en très peu de temps. Mais les garçons s’adaptent bien à la charge de travail, ils progressent rapidement. Ils écoutent et ont une bonne mentalité. C’est le plus important."

A quelques semaines du début de la saison et à quelques jours du premier match de coupe de Belgique, l’entraineur est encore en pleine réflexion sur sa stratégie de jeu. "Le championnat avance rapidement. Notre premier match de Coupe de Belgique arrive à grand pas et je dois trouver mon 11 de base. Ce n’est pas évident parce que tout l’effectif me donne de satisfaction. Mais nous serons prêts."

Le premier gros test de la RUTB sera le 8 août pour la Crocky Cup, où le club brabançon affrontera à domicile le club anversois RVC Hoboken.