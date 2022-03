Tubize a livré un match très abouti, dimanche, face à son voisin du Wash en s’imposant 36-20. "On a clairement pris le dessus dès le départ, souligne le gardien, Kevin Benoit. On s’est montré solidaire défensivement en n’encaissant que 9 goals en première mi-temps et on met 36 goals devant avec un beau travail collectif car presque tous les joueurs ont marqué."

L’équipe est montée en puissance au cours de cette deuxième partie de saison. (...)