Près de deux mois après leur affrontement en Coupe de Belgique, Tubize et Waterloo se retrouvent ce dimanche (15h30) en championnat. "Ce sera tout à fait différent", prévient le coach tubizien, Jean-Jacques Barbier. "Nous avons une meilleure armada offensive et le niveau de jeu des deux équipes sera deux à trois supérieur car on est dans le rythme du championnat."

Le Wash aura fort à faire après la défaite du week-end dernier (23-35). "C’est toujours le manque d’effectif qui nous met dedans", constate l’entraîneur, Mohamed Aras. "Face à Sprimont, on n’avait pas de banc et le mental n’y était pas. On a pourtant bien démarré en défense mais on a vite remarqué que l’envie était en face."

Tubize reste aussi sur une défaite (30-35) contre Flémalle. "On aurait pu revendiquer mieux en menant 9-3 au quart d’heure et parce que notre attaque a toujours bien marché, analyse Jean-Jacques Barbier. "Mais, on n’a pas su répondre au défi physique en deuxième mi-temps. Il nous faudra donc les deux points contre le Wash dans un derby que tout le monde dans la région attend chaque année. Ça va se jouer sur des détails et je me méfie d’un adversaire capable de rivaliser avec nous."

Les Waterlootois sont confiants. "Tubize aura l’avantage de son petit terrain et de son public, reprend Mohamed Aras. "C’est toujours le match contre l’ennemi juré et les retrouvailles de Jean-Jacques avec Waterloo. J’espère que mes joueurs seront motivés mais si on affiche le même mental que contre Montegnée et Visé, notre adversaire n’a aucune chance."

Tubize a gagné en réserve

En guise d’apéritif, on a eu droit au derby entre la réserve de Tubize et celle du Wash, le week-end dernier, en Promotion. Avec un succès tubizien à la clé : 33-29. "On a repris 3-4 élément de la première en plus des jeunes du cru", précise Jean-Jacques Barbier. "Tandis que Waterloo alignait des cadets et des U18. On a tué le match grâce à un 10-0 et assuré en seconde période."

De son côté, Perwez se rend à Mont-sur-Marchienne. "Ce sera compliqué face à l’une des bonnes équipes de la division", indique le coach, Rudy Vandercammen. "Mais, on a les qualités pour gagner, d’autant qu’on sort d’une belle victoire collective contre Mouscron."