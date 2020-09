Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Michel Lekime est “Monsieur Chiffres” à l’AFC Tubize. Au détour d’une conversation après la rencontre de samedi soir remportée 5-1 face à Durbuy, il nous apprend notamment que parmi les 15 noms repris sur la feuille de match, dix joueurs ont connu à un moment ou un autre, une période dans les équipes de jeunes Sang et Or.



De Naïm Aarab en passant par De Bie et Giusto. “Je vais aussi devoir rajouter six nouvelles personnes dans mon tableau de statistiques” , ajoute-t-il. Sampaoli, Nérinckx, Javorina, Manoka, Tepe et Wyns ont en effet connu leur baptême du feu en équipe première tubizienne.