Premier match et premier succès pour l’AFC Tubize qui compte désormais… 0 unité au classement.. “C’est le règlement. Une équipe qui a eu un refus de licence se voit reléguée au niveau inférieur avec une pénalité de trois points”, explique Michel Lekime, l’éternel correspondant qualifié du club.

L’emporter était donc d’autant plus capital pour des Brabançons wallons désireux de réintégrer la Nationale 1 au terme de l’exercice 2020-2021. “Elle fait du bien”, confirme Mano Van Onsem, l’homme du match. Avec un assist, un penalty provoqué et un gros travail tant offensif que défensif, le médian de 19 ans a livré une jolie prestation. “Je peux toujours faire mieux. Tout le groupe a très bien joué. À nous de trouver une bonne régularité dans nos victoires. Cela nous permettra de terminer le plus haut possible au classement. C’est important de faire revivre le club.”

Faire revivre le club. Voilà la mission d’Aubry De Koster et ses collaborateurs après quelques années sous bannière sud-coréenne. Pour la mobilisation du public, il faudra continuer les efforts entrepris car il n’y avait pas plus de monde samedi qu’en moyenne la saison dernière. Pour un jeu léché, à domicile, ce sera souvent difficile vu la pelouse. Pour l’identité locale du noyau Première, en revanche, Tubize assume. “Je suis ici depuis mes U13. Ça me tient à cœur de jouer le mieux possible pour faire remonter le club”, conclut Van Onsem qui est de la même génération que Giusto, Migliore et Delhaye, tous ayant la même attache à l’AFC.





Tubize mise sur le local

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Michel Lekime est “Monsieur Chiffres” à l’AFC Tubize. Au détour d’une conversation après la rencontre de samedi soir, il nous apprend notamment que parmi les 15 noms repris sur la feuille de match, dix joueurs ont connu à un moment ou un autre, une période dans les équipes de jeunes Sang et Or. De Naïm Aarab en passant par De Bie et Giusto. “Je vais aussi devoir rajouter six nouvelles personnes dans mon tableau de statistiques”, ajoute-t-il. Sampaoli, Nérinckx, Javorina, Manoka, Tepe et Wyns ont en effet connu leur baptême du feu en équipe première tubizienne.

Tubize voulait redonner un ancrage plus local sa figure de proue. De ce point de vue-là, ils sont donc bien partis. Côté féminin, les choses avancent également. En P3, les Tubiziennes ont décroché leur premier succès en championnat le 20 septembre dernier.