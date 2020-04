Tubize, Walhain et Wavre. Sans leurs dirigeants historiques et la possibilité d’identification à un projet ou une équipe pour le public, les trois anciens clubs phares de la Jeune province vivent une descente aux enfers. Il est désormais temps de reconstruire, en remettant les vraies valeurs au cœur des projets.



Tubize, Walhain et Wavre. Trois clubs historiques du paysage footballistique brabançon wallon qui, chacun à leur tour et à leur manière, ont fait vibrer une région et réussi la gageure de remplir leur stade lors d’exploits mémorables. Certes, ce ne fut pas la grande foule tous les jours mais, dans un Brabant wallon qui ne s’est jamais érigé comme une terre de foot, ces moments de communion collective ont marqué les esprits. Ces trois clubs avaient un caractère, un état d’esprit propre et on savait en s’y rendant qu’on y passerait un bon moment en croisant toujours les mêmes visages. Bref, ils avaient une âme.

Aujourd’hui, ce passé pas si lointain appartient définitivement à une autre époque. Plutôt que la D1 qu’il a connu l’espace d’une saison en 2008-2009, le futur de Tubize devrait se dessiner en D2 amateurs. Les Boscailles, qui rêvaient voici peu encore de la D1 amateurs et qui ont longtemps flirté avec l'ex D2, accueilleront la saison prochaine des matches de P3 tandis que Wavre Sports, descendant en P1, vient d’être mis dehors de ses installations par sa Ville, tout comme le Wallonia quelques jours plus tôt. Mais surtout, il est devenu difficile d’identifier le projet au cœur de ces clubs ou encore d’espérer tout simplement y passer un bon moment de foot.

Absence d'identité locale et communication chaotique

Derrière ce qui ressemble à une descente aux enfers du foot brabançon wallon se cache une réalité. Celle d’une évaporation de l’identité régionale de nos clubs. Sans leurs dirigeants historiques, passionnés mais fatigués par les exigences et les investissements qu’exige un club de foot ambitieux même à un niveau amateur, ces trois clubs sont passés sous d’autres mains. Avec, chaque fois, des projets séduisants sur papier mais qui n’ont pas suffisamment, dans les faits, tenu compte du terroir local. Sur le terrain, la concrétisation des ambitions n’a pas suivi, sans parler d’une communication vers l’extérieur le plus souvent chaotique. Et le public, à défaut de joueurs et dirigeants qu’ils connaissaient, ne s’y est donc jamais retrouvé.

Rebecq, l'exemple à suivre

Rebecq, parti de P3 pour aujourd’hui jouer le haut du panier en D2 amateurs, peut à l’inverse toujours compter sur cet esprit de « club de village », au sens positif du terme, qui fait sa force. Si on pouvait craindre au début de son ascension que Thierry Demolie, son président, ne se brûle les ailes, il faut aujourd’hui saluer sa ligne de conduite, partagée entre volonté de grandir en utilisant les forces vives locales et acceptation des limites de son club. Ce qui permet à la RUS Rebecquoise de faire encore figure d’exception dans le paysage du foot régional malgré, on le sait, un foot amateur de plus en plus contraignant.

Tombés bien bas, Tubize, Wavre et Walhain peuvent cependant croire en de jours meilleurs. Plus en jouant au niveau qui fut le leur par le passé, mais en profitant du nouveau souffle, parfois imposé par l’extérieur, afin de remettre caractère, état d’esprit et valeurs, bref leur âme, au cœur des nouveaux projets. Si c’est le cas, et même si cela doit se faire à un tout autre niveau, le football brabançon wallon en sortira alors gagnant.