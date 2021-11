26 courses, 24 fois derrière le volant, 22 arrivées, 16 podiums, 9 poles et 8 victoires, les chiffres parlent d’eux-mêmes, Ugo de Wilde vient d’achever sa meilleure saison en termes de résultats. Une année riche en nombre de participations, mais aussi en trophées. "Avec Charles Weerts et Dries Vanthoor, je dois être le pilote belge ayant le plus roulé ces neuf derniers mois," confie Ugo qui a fêté ses 19 ans samedi dernier.

Il a brillé en endurance

Cette saison, elle a surtout vu le Bruxellois franchir avec brio le passage de la monoplace à l’endurance et en LMP3. "Après quatre saisons en monoplace, il était important pour moi de réussir cette reconversion. Et je pense avoir atteint cet objectif même si je dois avouer que j’espérais encore un peu mieux. On a souvent joué de malchance avec Inter Europol Compétition et on méritait clairement mieux que la quatrième place du championnat. Mais à deux reprises la voiture a été accidentée avant que je puisse prendre le volant et je n’ai même pas roulé. Les quatre autres fois, on est monté sur le podium, mais une seule fois sur la plus haute marche, lors de la dernière à Portimao. À Monza, la voiture de sécurité a ruiné notre stratégie alors qu’on avait fait plus de la moitié de la course en tête. Au Red Bull, une pénalité et un cafouillage lors du dernier pitstop nous ont coûté le premier accessit."