Une victoire acquise à seulement sept joueuses (Aertssens est montée à la fin), la qualification pour la finale des playoffs (la huitième de rang pour les Castors) qui débute vendredi et la prolongation de son contrat pour les quatre prochaines saisons : Fred Dusart enregistre les bonnes nouvelles en cette fin de saison.

Enfin, bonnes c’est beaucoup dire car les cas de Covid dans l’effectif minent la fin de l’exercice. "J’espère qu’on pourra jouer la finale. On ne sait plus faire du 5 vs 5 à l’entraînement. Si ça continue, mon assistante Ljubica et moi devrons mettre un short et aider aux entraînements car on doit rester dans notre bulle. Je me suis énervé au troisième quart face aux Liégeoises mais on a fait le boulot dans des conditions très particulières. Il y a une vraie solidarité sur et en dehors du terrain entre les filles. C’est une bande de copines qui se sacrifient les unes pour les autres."