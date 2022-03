Historiquement dévolu à la pratique des sports d’hiver, le biathlon, alliant ski de fond et tir de précision, s’exporte désormais sur d’autres terrains. Le samedi 15 mai, l’Amicale des professeurs de l’IPET, propose en effet son premier B’IPETathlon, un cross-biathlon combinant cette fois le trail et le tir à la carabine laser. "C’est original et ludique, explique Frédéric Chaufoureau, un des organisateurs. L’épreuve s’articule par ailleurs autour de petites distances, ce qui la rend accessible à tous."