Sans le chef d’orchestre, René, l’équipe organisatrice est prête à relever le défi.

Ce dimanche, la 42e édition du cross de Bousval se déroulera… sans René ! La tête pensante de cette épreuve du challenge Delhalle, renommée et appréciée, a en effet été contrainte de subir une opération qui l’empêchera d’assurer une présence sur le terrain.

Mais pas d’inquiétude, connaissant l’homme, il a tout anticipé, comme le confirme Anita Grandmont, très active depuis plusieurs années dans l’organisation. "Ce sera en effet un peu spécial sans lui. Il est malheureusement out. Mais on peut compter sur de nombreux bénévoles supplémentaires grâce à JCPMF Genappe pour nous aider, heureusement !"

Ce sont 700 participants qui sont attendus dimanche à 14 heures pour l’une des trois distances au programme : 5, 10 ou 15 kilomètres au départ de la salle omnisports, avenue des Combattants.

"On a eu beaucoup de réunions avec René avant son opération. Les plus anciens veillent à reprendre des postes en plus pour l’organisation. Tout est en place pour coordonner les 60 bénévoles le jour J ! On a de la chance, cela n’a pas été trop difficile de les trouver."

Des organisateurs qui ont aussi le bonheur de composer avec des autorités communales ravies d’avoir un événement sportif de cette ampleur sur leur territoire. "Cela mérite d’être souligné, comme les riverains, qu’on avise chaque année, mais qui ont désormais l’habitude et sont très compréhensifs."

L’inconnue sera, comme chaque année, la météo. "En l’organisant le premier dimanche de mars, c’est en effet toujours la même question… Neige, pluie, boue ? Le parcours, qui plaît à de très nombreux joggeurs, allie routes, chemins et sentiers. Il y aura forcément un peu de boue vu les conditions. Le tracé est assez difficile avec pas mal de dénivelés. On n’a pas voulu le changer cette année. Il est très varié, ce n’est pas un trail mais il y a beaucoup de champs et de campagne. Je dirais qu’il est assez technique, et que des chaussures de trail ou semi-trail seront utiles ! Mais les gens l’aiment bien, même si c’est dur."

À noter que les 700 premiers inscrits auront droit à un t-shirt technique, alors que des coupes et des enveloppes sont prévues pour la remise des prix. Et, last but not least, un voyage tout compris au marathon de Chypre 2021 sera offert par tirage au sort !