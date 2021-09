Le round d’observation dure une grosse vingtaine de minutes quand le jeune Muland Kayij profite d’un ballon millimétré en profondeur de Harrou pour aller subtilement tromper la vigilance de Malbrancke. C’est 1-0 sur la première réelle action dangereuse des Gréziens. Quelques instants plus tard, c’est De Croes qui loupe sa tête et surtout le K.O. Solides et dominateurs, les locaux sont pourtant surpris avant la pause suite à une mauvaise relance dans l’axe, interceptée par Gasmi et ponctuée avec brio par Laloux.

On ne frémira quasiment plus du tout en seconde période et les spectateurs seront sevrés d’actions intéressantes. (...)