Seulement six petits jours se sont écoulés depuis la dernière confrontation entre les deux formations et cette fameuse rencontre qui aura vu tant Rebecq que la RUTB se qualifier pour le tour final, à l’issue d’un scénario digne d’un film hitchcockien ! Si sur le terrain il n’y a pas eu photo et que la RUTB l’a emporté haut la main, se qualifiant ainsi "seuls, comme des grands", la RUS Rebecquoise a, quant à elle, dû compter sur le faux pas, dans les derniers instants, de Ganshoren à Solières. (...)