Un membre de l'ASE Chastre positif au Covid-19, le club suspend toutes ses activités Brabant Wallon Sébastien Sterpigny Toutes les équipes du club sont à l'arrêt du 9 au 14 septembre. © DR

Alors que les championnats provinciaux reprennent leurs droits ce week-end, l'ASE Chastre va devoir faire l'impasse sur cette première journée de compétition. La raison? Un membre du noyau seniors a été testé positif au Covid-19. Cette personne ayant été en contact avec plusieurs joueuses et joueurs du club, la direction a décidé de suspendre toutes les activités au sein du club du 9 au 14 septembre.



La communication du club

Bonjour à toutes et à tous, suite à un cas positif du covid 19 dans le noyau de nos équipes seniors d’une personne qui a été en contact avec plusieurs joueuses et joueurs du club, et tout en étant en attente des résultats des tests réalisés par ces personnes, nous avons décidé de suspendre TOUTES les activités du club dans TOUTES les catégories (équipes de jeunes comprises) au sein du club depuis ce mercredi 9 jusqu’au lundi 14 septembre. Toutes décisions ultérieures vous seront communiquées en temps voulu ! Tout en étant persuadé que vous comprendrez cette décision, je vous prie de croire en mes plus sincères salutations ! Votre Président.