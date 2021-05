Le populaire Challenge du Brabant wallon ne sera plus le seul dans le paysage de la course à pied de la Jeune Province. A partir de juin prochain, il faudra également compter avec le Blancs Gilets Running Tour, dont la première étape est prévue le 27 juin à Bomal (Ramillies) et dont le calendrier présenté affiche 15 rendez-vous.

Un nouveau concept, étalé sur une saison de running plutôt qu'une année civile, qui se veut diversifié dans les parcours qu’il propose et qui veut mettre la priorité sur la convivialité.



"Il y en aura pour tous les goûts", indique Laurent Saublens, pour le Blancs Gilets Running Tour. "Que ce soit sur la petite ou la grande distance, chacun aura droit à un classement général. L’objectif sera aussi de faire découvrir les beaux endroits de notre région avec, notamment, les Ardennes brabançonnes, Hesbaye brabançonne ou encore le plus beau village de Wallonie."

Chaque participant au Challenge aura un dossard personnalisé avec nom, prénom ou surnom. Pour cela, il faut être inscrit avant le 20 juin. Chaque participation à une course coûtera 7 euros. Pour prendra part au challenge, il en coûtera 12 euros, dossard, cadeau souvenir et repas de fin d’année compris. Pour ceux qui ne participeraient pas au Challenge, il y aura lieu de payer son dossard (unique) d’un coût de 3 euros.

On notera, entre autres, l’établissement d’un classement interclubs, de points récompensant la fidélité, des prix pour les premiers ou encore une tombola après chaque épreuve.

Pour prendre part au classement général du challenge, il faudra au minimum participer à 10 courses.





Calendrier (sous réserve de l’évolution de la situation sanitaire)

27-06-21: Bomal

11-07-21: Jodoigne

28-08-21: Huppaye

17-10-21: Noduwez

20-11-21: Orp-Jauche

05-12-21: Le jogging de Saint-Nicolas

12-12-21: Archennes

02-01-22: Court-Saint-Etienne

08-01-22: Mélin au clair de lune

02-02-22: Corrida de la Chandeleur

05-03-22: Néthen et son grand feu

13-03-22: Lumay pour le Télévie

04-04-22: Le Running du Printemps

08-05-22: La course mystère

05-06-22: Les boucles de la Pentecôte