La deuxième édition des 20 km du BW a lieu ce dimanche à Ramillies. Un an après avoir été pratiquement les seuls à proposer une course à pied, les organisateurs reviennent et proposent une belle nouveauté aux participants. "Nous proposons un tout nouveau parcours, le plus roulant possible. Après les remarques des joggeurs, nous avons étudié la façon dont nous pourrions modifier le tracé pour le rendre plus accessible. On a décidé d’utiliser une partie du parcours du Marathon du BW, ce qui le rend plus roulant et tout aussi agréable, comme nous avons pu nous en rendre compte en le testant nous-mêmes. Il y aura donc moins de points de repère et plus de nouveautés pour les participants", explique Laurent Saublens.

Organiser une deuxième édition des 20 km du BW s’est imposé comme une évidence. "Il y a un an, après le succès du Marathon du BW, nous nous étions lancés dans cette aventure des 20 km du BW. C’était juste avant le second confinement, à une époque où il y avait très peu d’organisations. Malgré les restrictions, les participants étaient très nombreux et l’épreuve avait plu. Il était donc logique de la remettre au calendrier."

Malheureusement, il faudra composer avec un peloton bien plus restreint, la faute certainement à une concurrence féroce au niveau du calendrier running du moment. Là où il y avait 800 participants il y a un an, 250 inscriptions seulement ont été enregistrées pour le moment. "Quand vous organisez des courses à pied, il y a deux paramètres que vous ne maîtrisez pas : la météo et le nombre de participants. Il y aura moins de participants cette année mais cela ne nous empêchera pas de leur proposer un événement de qualité et de les chouchouter. Leur proposer une course et d’épingler un dossard, leur proposer un événement le plus sympa possible, c’est notre motivation."

Les inscriptions sont encore possibles en ligne jusqu’à ce vendredi minuit mais aussi sur place samedi de 13h à 17h et même avant le départ. Le 20 km démarre à 9h, le 10 km à 10h et le 5 km suivra dans la foulée.