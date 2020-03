Mercredi, c'était Eva Hambursin qui avait été annoncée.

Ce jeudi, c'est une autre distributrice qui est officialisée avec Elise Ramette.

Le communiqué du club

"Shooteuse très adroite et remarquable distributrice du jeu, elle nous a bien secoués dans chacun des duels SKW - Braine. Nous sommes ravis d'annoncer l'arrivée d'Elise Ramette à Castors Braine. Originaire de Ieper (Ypres), Elise (21 ans, 1,71m) a joué les 3 dernières saisons à SKW. Cette saison, en moyenne, Elise a marqué 12 pts par match en Division 1 et 7 pts par match en Eurocup (8 matchs). Elise Ramette est une "Guard" dynamique dotée d'une grande intelligence de jeu et d'un shot ravageur, nous en savons quelque chose ! Elise a joué en équipes nationales jeunes et elle est aujourd'hui membre de l'équipe nationale des Cats. Un autre top talent belge rejoint ainsi la famille Castors Braine ! Welcome to Braine, Elise !"