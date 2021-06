Les Cats viennent d’obtenir la médaille de bronze à l’EuroBasket conjointement disputé en France et en Espagne. Dans leur sillage, c’est tout le basket féminin qui est boosté. Le club du Royal Waterloo Basket est à la base d’une superbe initiative. A la mi-septembre, ce sont pas moins de 22 rencontres de championnat dans quatre catégories (P1-P2-P3-U19) qui auront lieu au Hall sportif du Centre.

"L’idée a germé de notre envie, à la présidente Carine Van Moen et moi-même, de créer un évènement pour les filles et les dames de notre club ainsi que pour les autres clubs bruxellois et brabançons", observe Luc Marchand. "Nous voulions mettre les dames à l’honneur. Certes, Waterloo n’a plus que deux équipes dames, mais nous voulons leur montrer que nous sommes aussi là pour elles. Nous avons donc fait cette proposition ambitieuse au CP qui nous a soutenus dans notre démarche."

L’idée de faire jouer quatre catégories au même endroit sur un seul week-end n’est pas sans soulever des soucis logistiques. Le Royal Waterloo Basket n’a pas attendu l’adhésion du CP pour entamer sa réflexion et s’organiser.

"Nous jouerons vendredi, samedi et dimanche sur deux terrains. Pas moins de 22 matchs seront au programme. L’intégralité du club sera mobilisée pour faire de cet évènement une réelle fête du basket. Nous travaillons déjà en coulisses depuis plusieurs semaines pour marquer le coup et surtout pour réserver des surprises de taille aux spectateurs et joueuses présents."

Un seul club, déjà engagé par un autre événement, a refusé de participer à ce Season Opening. Cela n’entame pas l’enthousiasme des G.O. "L’idée est de faire de cet évènement une réelle propagande pour le basket et le sport féminin. Tout sera réalisé pour accueillir tout le monde dans d’excellentes conditions."