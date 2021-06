C’est une tête blonde bien faite. Quand il a annoncé qu’il piloterait une Aston Martin Vantage GT4 en 2021, qui plus est dans le très difficile championnat européen de GT4, Paul Theysgens a fait douter plus d’un observateur. Le jeune pilote de 22 ans au look BCBG n’avait, il est vrai, que du karting-loisir et de la Fun Cup comme seules expériences. En rejoignant l’équipe carolo Street-Art, le Brabançon de 22 ans avait des objectifs modérés et réalistes.

"Quand j’ai débuté ma carrière, courir sur une voiture de 450cv moins de 3 ans plus tard demeurait un rêve mais aussi une finalité", explique le résident de Walhain. "J’ai toujours tâché de garder la tête sur les épaules. À partir du moment où j’ai signé pour faire du GT4 sur l’Aston, faire un podium en cours de saison était un objectif, ce qui s’est produit lors de la 3e manche à Zandvoort."