Un podium pour Simon Pilate en Croatie: "Un week-end que je n'oublierai jamais"

Après un accident dans la première course, le Brainois s'est offert un nouveau podium.

Très performant tout au long du week-end, Simon Pilate avait décroché le quatrième temps des qualifications sur le circuit de Grobnik en Croatie. Ce nouveau rendez-vous du championnat d'EuroNascar 2 débutait bien pour le Brainois, d'autant qu'en course, il occupait encore la troisième place dans le dernier tour. "Malheureusement, lors du dépassement d'une pilote retardataire insouciante dans le premier droit, celle-ci m'ignorait complètement et me percutait de plein fouet, détruisant mon pneu avant gauche et pliant la colonne de direction. Une déception cruelle pour l’équipe qui méritait ce podium et une énorme perte de points au championnat", rage-t-il.



Mais Simon s'est rapidement reconcentré sur la course du lendemain. Et cette fois-ci, le podium fut au rendez-vous, avec une belle troisième place. De quoi parfaitement boucler un week-end plein de rebondissements. "Ces deux manches intenses en émotions furent géniales, même si parfois douloureuses. Elles m'ont permis de grandir et de me renforcer énormément mentalement. Pouvoir faire abstraction de la déception et se remettre en selle immédiatement et se battre à nouveau pour la gagne, ça forge le caractère! Au final, un nouveau podium cette saison. Il nous manque juste la victoire, qui j’espère arrivera le weekend des 9 et 10 octobre à Zolder."